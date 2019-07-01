Виступити єдиним фронтом проти Росії у ПАРЄ. Відповідну резолюцію готують сім країн, які 26 червня на Парламентській асамблеї Ради Європи проголосували проти повернення Росії до організації.

Окрім України, це, нагадаю, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Грузія. Крім того, в парламенті Естонії розглядають питання припинення участі у роботі ПАРЄ, як організації, яка "втратила моральний авторитет". Раніше від участі в роботі ПАРЄ відмовилася делегація України.