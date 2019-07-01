Украинцам повысили пенсию [ Редактировать ]
С 1 июля в Украине людям с длительным трудовым стажем повысили пенсию. Теперь она будет составлять не менее 2000 грн. Размер минимальной пенсии также подняли. Соответствующие решения утвердил Кабинет министров.
Повышение пенсий коснется пенсионеров с длительным трудовым стажем: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа... не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера ", - говорится в постановлении правительства.
Кроме того, с 1 июля, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повышен на 67 грн до 1564 грн.
Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн.
Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).
Ранее стало известно, на сколько повысили пенсии военным в Украине, а также премьер-министр Владимир Гройсман признал, что денег на повышение пенсий в бюджете нет.
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