С 1 июля в Украине людям с длительным трудовым стажем повысили пенсию. Теперь она будет составлять не менее 2000 грн. Размер минимальной пенсии также подняли. Соответствующие решения утвердил Кабинет министров.

Повышение пенсий коснется пенсионеров с длительным трудовым стажем: 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

"Установить, что с 1 июля 2019 в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсии (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) у лиц, которые получают пенсию, назначенную в соответствии с законом с учетом страхового стажа... не достигает 2000 гривен, таким лицам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера ", - говорится в постановлении правительства.

Кроме того, с 1 июля, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, повышен на 67 грн до 1564 грн.

Это первое повышение минимальной пенсии в этом году. С 1 декабря прожиточный минимум вырастет еще на 74 грн до 1638 грн.

Таким образом, минимальная пенсия вырастет в этом году на 9%, что должно превысить плановый уровень инфляции (7,4%).

Ранее стало известно, на сколько повысили пенсии военным в Украине, а также премьер-министр Владимир Гройсман признал, что денег на повышение пенсий в бюджете нет.