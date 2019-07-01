П'ятеро людей загинули, двох вважають зниклими безвісти внаслідок масштабного паводка в російському Іркутську.

Майже 1200 евакуювали із зони лиха до тимчасових притулків. Нагадаю, Іркутська область потерпає від найбільш руйнівної повені за останні 20 років. Її спричинили сильні зливи, які не вщухали кілька тижнів. Рівень води в річці УдА перевищив критичний більш ніж на два метри.

Тисячі будинків і присадибних ділянок в 20 населених пунктах підтоплені. Транспортне сполучення між селищами зруйноване - розмиті дороги, знесені три мости. На території регіону запровадили надзвичайний стан.