Розгон демонстрантів у столиці Судану: загинули люди [ Редактировать ]
Семеро осіб загинули, понад сотню поранені внаслідок розгону демонстрантів у столиці Судану, Хартумі. Вогонь по мирних жителях та правоохоронцях відкрили невідомі снайпери.
На вулиці міста мітингарі вийшли з вимогою до військових сформувати цивільний уряд та передати йому владу. Нагадаю, 12 квітня, внаслідок військового перевороту, від влади усунули президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада. Однак організатори акцій протесту, спрямованих проти президента, не прийняли нову владу й закликали до подальшого опору.
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