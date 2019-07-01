Семеро осіб загинули, понад сотню поранені внаслідок розгону демонстрантів у столиці Судану, Хартумі. Вогонь по мирних жителях та правоохоронцях відкрили невідомі снайпери.

На вулиці міста мітингарі вийшли з вимогою до військових сформувати цивільний уряд та передати йому владу. Нагадаю, 12 квітня, внаслідок військового перевороту, від влади усунули президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він у в'язниці. Функції уряду взяла на себе військова рада. Однак організатори акцій протесту, спрямованих проти президента, не прийняли нову владу й закликали до подальшого опору.