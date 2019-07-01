Щонайменше 4 загиблих та понад 2 десятки поранених внаслідок ракетного удару ізраїльських ВПС по Дамаску та Хомсу. Про це повідомляють державні ЗМІ Сирії. За їхніми даними, ізраїльтяни завдали ударів з повітряного простору Лівану. Ізраїльські військові це ніяк не коментують.

Раніше стало відомо, що США попередили Кремль про підтримку ізраїльських авіаударів по Сирії поки там діють "Хезболла" та проіранські бойовики.