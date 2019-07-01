Зеленский просит наказать Климкина [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, резидент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману просит привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщается на сайте главы государства.
По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал его о ноте Министерства иностранных дел России от 25 июня, относительно освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.
"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме президента.
Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД России про моряков.
Глава ОПУ также сообщил, что президент повторно направит в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.
Ранее мы писали о том, что Климкин ушел в "политический отпуск".
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