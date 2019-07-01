Білі халати під міністерством охорони здоров'я. Студенти медичних вишів вийшли сьогодні на акцію проти тестування, яке нещодавно включили до навчальної програми. Ідеться про так званий американский іспит IFOM. Що ж обурило студентів - дізнавалась Ольга Клюєва.

Вони пікетують міністерство і відмовляються йти на іспит. За словами студентів, на основі існуючої в Україні навчальної програми, американський тест IFOM скласти просто неможливо.

"Як ми українські студенти-медики можемо підготуватися за місяць до цього іспиту, якщо американські студенти медики готуються до нього три роки. Ми не проти реформ и нововведень, ми за те щоб вони впроваджувались розумно і поступово", - говорить Оксана, студентка медичного університету.

IFOM - це тест на 160 питань, який розроблений освітянами Сполучених Штатів - і є міжнародним стандартом компетентності майбутніх лікарів. Його проводять в більшості американських та європейских медичних навчальних закладів. Тест виключає корупцію, оскільки проводиться онлайн та пересилається на перевірку міжнародній комісії. Навесні студенти чертвертих курсів українських медуніверситетів в якості експерименту спробували його здати і показали критично низький результат.

"Четвертий курс сдал на 27 процентом, что в два раза ниже результатов чем странах зарубежных, чем за рубежом, и все равно третий курс должен его сдавать как обязательный экзамен, за который студентов будут отчислять", - говорить Вячеслав, студент медичного університету.

"Ті дисциплини, які вони вивчають на перших трьох курсах - гінекологія, наприклад, неврологія ми вивчаємо на 5 и 6 курсах. Як ми можемо скласти дісципліни, які ми не вивчали", - говорить Олеся, студентка.

Студенти вимагають, щоб результат тесту не впливав на подальше навчання в університетах, а сам іспит був проведений в форматі моніторінгу.

"Ми не хочемо залишатися в совку, ми хочемо йти в Європу. Щоб йти в Європу вчить нас по-європейські, не давайте нам екзамен європейський, спочатку нас навчить, щоб ми могли дати адекватну відповідь", - говорить Олексій, студент медичного закладу.

У міністерстві охорони здоров'я вважають, що студенти мали достатньо часу і матеріалів на підготовку. Отже скасовувати цей важливий для реформи медичної освіти тест не збираються.

"Це справедливий іспит, як інструмент оцінювання якості лікаря. Це хороший інструмент, він використовується в 29 країнах і це найкраще, що є в світі в медичній освіті", - говорить Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я України.

Незважаючи на це студенти домагатимуться повного скасування тесту IFOM. Відповідні позови вже подали в українські суди.