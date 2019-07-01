На Одещині у пожежі згоріли четверо дітей [ Редактировать ]
Четверо дітей загинули цієї ночі в іншій пожежі, на Одещині. Горів приватний будинок у селищі чорна Окнянського району. Про це повідомила прес-служба обласної ДСНС.
Пожежу вдалося загасити лише о пів на десяту ранку. На згарищі рятувальники знайшли тіла чотирьох дівчаток, їм було по одному і два роки. Коли будинок загорівся - їхні матері випивали на подвір'ї.
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