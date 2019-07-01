Перший крок до сталого припинення вогню зроблено. На думку президента Володимира Зеленського, відведення сил і засобів у районі Станиці Луганської з обох боків - буде початком завершення гарячої фази війни.

Нагадаю, процес розведення розпочався 26-го червня. Обидві сторони демонтували передові укріплення та розмінували територію. Відведення сил підтвердила місія ОБСЄ.

"Я тільки хочу попросити вас всіх не піддаватися на паніку і провокації і надати можливість нашим воїнам. нашій армії та нашим дипломатам виконувати свою потужну і дуже складну роботу. Будь-ласка, давайте все-таки зберігати спокій. Ніякої зради нема, перемоги, на жаль. Поки теж нема, але це мені здається перший наш невеличкий реальний успіх. Вітаю", - говорить Володимир Зеленський, президент України.