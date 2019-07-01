На Донеччині гірники вимагають виплатити їм зарплати. Люди вже по кілька місяців не отримують грошей, хоча кажуть на одній із копалень усе готово до видобутку вугілля. Але виробництво досі не стартувало. Докладніше - у сюжеті.

Розлючені шахтарі зібралися під управлінням держпідприємства "Селидіввугілля". Ці люди вже по два-три місяці не отримують повноцінної зарплатні. Ємоції на межі.

"Я за май до сих пор не получила - сегодня первое июля. И дело даже не в том что мне ее отдадут. Я хочу каждый месяц уверенна - 11 аванс, 25 зарплата. Пусть она копеечная, на нее уже нельзя жить. Хотя нас приучили вытягиваться. Сколько можно, это унижение?" - говорить Ольга, працівниця шахти.

"Нам дали только за май - 11 процентов. И то кому 9 кому 11 %. Извините 1 июля. Если бы муж не работал на 2 работах, и я работаю на 2 работах. В выходные работаю до самого до вечера. Чтобы прокормить свою семью. В пенсионный ничего не идет - нет перерасчета пенсий. Я не знаю как жить. Так у нас еще и пенсия копеечная. 3000 я получаю", - говорить Любов, працівниця шахти.

На акції протесту шахтарі вирішують страйкувати, допоки не повернуть борги, та не підвищать зарплатню на п'ядесят відсотків.

"Пока вот это вот не будет выполнено - согласовано и принято - здесь будем каждый день! Приходите общайтесь с людьми. Мы предлагаем постепенно, поэтапно. Нам не надо сразу. Например с 1 сентября на 20%, с 1 октября например еще на 20%, с 1 ноября еще на 10%. но чтобы мы к Новому году вышли на показатель в 50%" - говорить Олег, шахтар.

Також людей обурило те, що керівництво держпідприємства так і не вийшло до митингарів.

"Нет ни генерального директора - никого. Приехал только представитель профсоюза, и Марьинский депутат, чи кандидат. И все. А мы сидим без денег. У нас стоит лава - уже заряжена. Стоит нажать кнопочку и пойдет уголь. Кем это блокируется - мы не знаем. Какое-то ПВО - дайте нам работать, дайте нам зарабатывать", - говорить Володимир, шахтар.

Поспілкувався з протестувальниками лише голова шахтарської профспілки.

"Сейчас такая ситуация - ждем денег. Выделили нам 70,4 миллиона. Сегодня ждем - завтра будем выпускать. Задолженность останется порядка 10-12 % но это не критично. Мы просим повышение тарифа у работодателей на 30% не просим требуем. Но пока блокируется. Если это не будет принято - будем от профсоюзов подавать в суд", - говорить Сергій Павлов, представник профспілки.

Крім того до ситуації долучився представник "Опозиційної платформи - За життя". Володимир Мороз відвезе вимоги шахтарів у Київ, а там уже з ними працюватиме лідер політичної сили Юрій Бойко.

"Я сегодня беру обращения, завтра в 9 утра я должен уже быть в ВР. Это письмо я привезу Юрию Анатольевичу Бойко. Там нас будет встречать и Наталья Королевская, Шуфрич. Мы пишем обращения, мы слышали представителя "Селидовугля" что подали в прокуратуру. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру. Будем запросы - я думаю ребята помощь получат. Но мы пока в оппозиции - осталась слава богу 3 недели", - говорить Володимир Мороз, представник "Опозиційної платформи - За життя".