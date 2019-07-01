Харківські активісти звернулися в прокуратуру з проханням пришвидшити розслідування нападів на громадську приймальню "Опозиційної платформи - За життя" активісти незадоволені діями поліції, кажуть, розслідування могло бути ефективнішим, бо всі дані для пошуку зловмисників є.

Активісти передали відео з камер спостереження, де добре видно обличчя нападників. Нагадаю, на громадську приймальню "Опозиційної платформи - За життя" нападали вже двічі. Одразу після відкриття невідомі розтрощили вікна. А через декілька днів - облили офіс червоною фарбою.

"Мы сегодня подготовили обращение свое по факту бездействия, но я считаю что именно прокурор области препятствует расследованию наших дел, которые должны расследоваться в ближайшие врямя. Берите привлекайте людей к ответственности, занимайтесь своим делом", - говорить Андрій Лесик, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя".