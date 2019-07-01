Напад на приймальню "Опозиційної платформи - За життя": активісти передали поліції відео з камер спостереження [ Редактировать ]
Харківські активісти звернулися в прокуратуру з проханням пришвидшити розслідування нападів на громадську приймальню "Опозиційної платформи - За життя" активісти незадоволені діями поліції, кажуть, розслідування могло бути ефективнішим, бо всі дані для пошуку зловмисників є.
Активісти передали відео з камер спостереження, де добре видно обличчя нападників. Нагадаю, на громадську приймальню "Опозиційної платформи - За життя" нападали вже двічі. Одразу після відкриття невідомі розтрощили вікна. А через декілька днів - облили офіс червоною фарбою.
"Мы сегодня подготовили обращение свое по факту бездействия, но я считаю что именно прокурор области препятствует расследованию наших дел, которые должны расследоваться в ближайшие врямя. Берите привлекайте людей к ответственности, занимайтесь своим делом", - говорить Андрій Лесик, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
по теме
У Харкові вчинили напад на приймальню партії "Опозиційна платформа - За життя"
Розтрощили скло на вході в офіс та облили фасад будівлі зеленкою. На звук розбитого скла вийшов охоронець,- та вже нікого не було. Партійці підозрюють, що це справа рук опонентів - представників інших партій
В Харькове напали на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
В 3:40 утра 27 июня в Харькове неизвестные совершили нападение на общественную приемную партии и народного депутат Юрия Бойко
"Мир, економіка та підтримка бізнесу": Юрій Бойко озвучив головні напрямки діяльності "Опозиційної платформи - За життя" під час візиту до Харкова
Мир, відновлення економіки і підтримка підприємств. Співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко озвучив у Харкові головні напрямки діяльності партії
Інститут соцдосліджень та Центр соціального моніторингу назвали останні рейтинги політичних партій
Українці продовжують визначатися з тим, за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соцдосліджень разом із Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові показники електоральних уподобань
Нимченко: "Реформа" здравоохранения Супрун - преступна
Василий Нимченко, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа " За жизнь", посетил город Смела