Масштабна ДТП в Аргентині: загинули люди [ Редактировать ]
Щонайменше 15 осіб загинули, ще 44 поранені внаслідок масштабної ДТП в Аргентині. Це сталося в провінції Тукуман. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням через погану видимість - на момент аварії був сильний туман.
Водія та його помічника допитує прокуратура. Постраждалі - переважно пенсіонери, які їхали відпочивати на курорт.
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