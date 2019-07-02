Щонайменше 15 осіб загинули, ще 44 поранені внаслідок масштабної ДТП в Аргентині. Це сталося в провінції Тукуман. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням через погану видимість - на момент аварії був сильний туман.

Водія та його помічника допитує прокуратура. Постраждалі - переважно пенсіонери, які їхали відпочивати на курорт.