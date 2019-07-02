Дональд Трамп схвалив виділення коштів на допомогу дітям-біженцям [ Редактировать ]
Дональд Трамп схвалив виділити понад чотири з половиною мільярди доларів на вирішення гуманітарної кризи на кордоні з Мексикою.
Насамперед ідеться про притулки для дітей-біженців. Як повідомляють правозахисники, малечу утримують у жахливих умовах, без достатнього харчування, чистого одягу, зубних щіток та душу.
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