За останні 5 років понад 32 тисячі мігрантів загинули або зникли без вісти. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції. Найбільше смертельних випадків - близько 18 тисяч - зафіксовано у Середземному морі, коли нелегали з Північної Африки та Близького Сходу намагалися дістатися Європи.

Більшість тіл загиблих і досі не знайдена. Другий найгірший показник загибелі біженців - у Південно-східній Азії. Це нелегали з Мьянми та Афганістану.