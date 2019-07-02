Понад 32 тисячі мігрантів загинули або зникли без вісти - Міжнародна організація з міграції [ Редактировать ]
За останні 5 років понад 32 тисячі мігрантів загинули або зникли без вісти. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції. Найбільше смертельних випадків - близько 18 тисяч - зафіксовано у Середземному морі, коли нелегали з Північної Африки та Близького Сходу намагалися дістатися Європи.
Більшість тіл загиблих і досі не знайдена. Другий найгірший показник загибелі біженців - у Південно-східній Азії. Це нелегали з Мьянми та Афганістану.
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