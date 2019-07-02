Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в "политический отпуск". В это время исполнять обязанности министра будет его заместитель Елена Зеркаль. Об этом заявил глава МИД, пишут "Українські новини".

"Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

"Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности", - сказал он.

Комитет Верховной Рады намерен рассмотреть заявление Климкина об отставке и кандидатуру нового главы МИД Вадима Пристайко 9 июля.

Ранее мы писали о том, что Зеленский просит наказать Климкина.