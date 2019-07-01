Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в "политический отпуск". Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, отпуск ему нужен для того, чтобы создать "настоящую команду", к которой он пригласи присоединяться всех читателей.

"Всем спасибо за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию - ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политический отпуск. Как раз будет время на создание настоящей команды. Присоединяйтесь!", - написал Климкин, снабдив свой комментарий видео.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский организовал экстренный брифинг, во время которого обратился к президенту России Владимиру Путину и жестко раскритиковал работу МИД Украины, Верховной Рады и министра иностранных дел Украины Павла Климкина. А также украинские военнопленные вернутся домой. А также 27 июня официальные аккаунты президента в социальных сетях Facebook и Twitter изменили название на Офис президента. А также президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.