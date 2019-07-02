Зеленський з візитом у Канаді

Володимир Зеленський сьогодні із робочим візитом в Канаді. У президента там дуже насичений графік, - повідомили в офісі глави держави.

Зокрема, заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд та прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Також Зеленський має зустрітись із спецпредставником США Куртом Волкером та єврокомісаром Ельжбетою Беньковською.