Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Канади [ Редактировать ]
Володимир Зеленський сьогодні із робочим візитом в Канаді. У президента там дуже насичений графік, - повідомили в офісі глави держави.
Зокрема, заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд та прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Також Зеленський має зустрітись із спецпредставником США Куртом Волкером та єврокомісаром Ельжбетою Беньковською.
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