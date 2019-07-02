Популярная российская певица Кристина Орбакайте вместе с бывшим супругом своей матери Филиппом Киркоровым отправилась на отдых в Disneyland.

Киркоров приехал в Disneyland с матерью и детьми: Аллой-Викторией и Мартином. А вот Кристина Орбакайте была с дочерью Клавдией. Многие пользователи сети задаются вопросом - почему звезда не поехала отдыхать вместе со своей матерью матерью Аллой Пугачевой и ее звездным мужем Максимом Галкиным в Юрмалу, а предпочла отдых с Киркоровым.

Напомним, 70-летняя легендарная звезда Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась отдыхать в Юрмалу. Пугачева прошлась по побережью латвийского курорта со своим звездным мужем, а также детьми Лизой и Гарри.