Орбакайте с экс-супругом Пугачевой отправились на отдых (видео) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Кристина Орбакайте вместе с бывшим супругом своей матери Филиппом Киркоровым отправилась на отдых в Disneyland.
Киркоров приехал в Disneyland с матерью и детьми: Аллой-Викторией и Мартином. А вот Кристина Орбакайте была с дочерью Клавдией. Многие пользователи сети задаются вопросом - почему звезда не поехала отдыхать вместе со своей матерью матерью Аллой Пугачевой и ее звездным мужем Максимом Галкиным в Юрмалу, а предпочла отдых с Киркоровым.
Напомним, 70-летняя легендарная звезда Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми отправилась отдыхать в Юрмалу. Пугачева прошлась по побережью латвийского курорта со своим звездным мужем, а также детьми Лизой и Гарри.
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