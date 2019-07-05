Голову фараона пустять з молотка [ Редактировать ]
Суперечливий лот виставляє на торги аукціон Christie's у Лондоні. З молотка пустять кварцитову голову молодого фараона Тутанхамона. Проти виступає Єгипет. Кажуть, у сімдесятих скульптуру викрали з храму в Карнаці, вона опинилася в приватній колекції на території Європи.
Тому має повернутися до Єгипту. У Christie's запевняють - мають усі необхідні документи. Вік цієї скульптури - понад три тисячі років. Орієнтовна вартість п'ять мільйонів доларів.
"Christie's грає за умовами легального і прозорого ринку. Ми ніколи не виставимо на торги сумнівний лот. Перед продажем ми проводимо ретельні дослідження й відкрито їх публікуємо", - говорить Летиція Делалуа, голова антикварного відділу аукціонного дому Christie's.
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