Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Донецкой областной государственной администрации вместо Александра Куця. Им стал Павел Кириленко. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
В частности, указом № 481/2019 Куць освобожден от должности председателя Донецкой областной государственной администрации, а указом № 482/2019 Кириленко назначен председателем Донецкой областной государственной администрации.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины.
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