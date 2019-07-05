Запуск амбициозного смартфона Samsung Galaxy Fold омрачила серьезная проблема в конструкции гибкого дисплея, заставившая компанию отменить продажи и перенести их на неопределенный срок. Похоже, теперь все проблемы решены, и Samsung готова огласить дату выхода складываемого "смартфона будущего" с гибким дисплеем.

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Конкретная дата все еще не называется, но инсайдеры сообщили ресурсу Bloomberg, что Samsung Galaxy Fold может появиться в продаже на рождественские праздники.

Брак с дисплеем полностью исправлен

Что касается решения проблемы с браком гибкого дисплея, то его обернули в специальный пластик таким образом, чтобы его невозможно было снять – сдирание защитного слоя было главной проблемой во время тестирования гаджета.

Samsung полностью изменила поворотный механизм смартфона

Новое защитное покрытие также должно препятствовать проникновению пыли, крошек или других мелких частиц под экран.

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Чтобы дополнительно обеспечить целостность защитного слоя, раскрываемый шарнир Galaxy Fold был изменен и сдвинут "слегка вверх". Трудно сказать, насколько это может повлиять на качество и надежность механизма.

Цена Galaxy Fold не изменится – стоимость новинки останется на уровне 1980 долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung начала готовить преемника Galaxy Fold, СМИ уже рассекретили планы компании. Также сообщалось, что Samsung прекращает выпуск смартфонов в бюджетном сегменте.