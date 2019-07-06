В эфире передачи "Подробности недели" на телеканале "Интер" депутат от партии" Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик заявил, что моно-коалиция опасна для страны с точки зрения баланса власти.

"Я считаю, что моно-коалиция опасна для страны с точки зрения баланса власти. Потому что фактически, "Слуга народа" - это президентская партия, большинство лиц, при всем уважении к ним, неизвестные и непонятны для большинства граждан. И я вот вижу по мажоритарным округам, если на старте у кандидатов от "Слуги народа" был высокий рейтинг просто потому, что они - кандидаты от "Слуги народа", то сейчас люди разбираются и рейтинг кандидатов достаточно быстро падают на округах", - сказал политик.

"Кроме того, очень важный фактор того, что эти выборы - выборы премьер-министра. И все прекрасно понимают, что у нас действительно парламентско-президентская республика. Премьер это руководитель исполнительной власти, и в составе "Оппозиционной платформы - За жизнь" действительно есть человек, который в состоянии возглавить правительство и вывести страну из кризиса, и люди сами этого просят и подтверждают, что это Юрий Анатольевич Бойко. Кроме того, есть команда, которая может это сделать. А самое главное - те вопросы, которые стоят перед страной - это вопросы мира, тарифов на газ, оживления экономики - действительно те вопросы, которые все прекрасно видят, и понимают, и видят по тем событиям, которые происходили в последние несколько недель, что это может решить только наша политическая сила. Я считаю, что в данной ситуации, чем шире будет коалиция - тем лучше. Потому что срана после всего, что происходила в последние пять лет, должна объединиться ради того, чтобы спасти страну, чтобы Украина была по-настоящему независимой, процветающей. Для того, чтобы восстановить гражданский мир и развитие внутри страны", - заявил Николай Скорик.