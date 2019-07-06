Бійки на Вінничині. Прихильники нової православної церкви знову не можуть дійти згоди с УПЦ. Що сталося на цей раз, бачили наші кореспонденти.

Хресну ходу до чудотворного розп'яття, що у Калинівці, Вінницької області організовують щороку. Але цього разу долучилося вдвічі більше паломників. Їх поєднала спільна мета - відстояти українську православну церкву.

"Мы не только сегодня. Мы выходим постоянно в хресные ходы. Мы стоим возле церквей и молимся. Мы просим господа бога нашего, чтобы вразумил наше правительство, наших людей заблудших, которые отжимают наши храмы и не дают молиться в наших храмах", - говорить Олена, вірянка.

Регіон вже півроку потерпає від релігійного рейдерства. Представники нової української церкви намагаються не лише захоплювати церкви, а й нечесним шляхом насаджувати перехід до неї.

Кому має належати місцевий храм вирішують на зборах сільської, а не церковної громади. Думку вірян, здебільшого, ніхто не запитує. А часто їх навіть ображають.

"Дуже прикро, що нам постійно приписують якісь кліше, ніби ми якісь тітушки. Де б ми не приїжджали просто в храми, просто помолитися - ніякої агресії, активності тако, нам постійно люди, які не розбираються в вірі і канонах - приписують, що ми прийшли з агресією та негативними емоціями. Вони скрізь бачать "русский мир", Путина, що там поминають патриарха Кирила, хоча навіть у Томосі новому всіх єкзархів віри поминають", - говорить Петро, вірянин.

Тоді як духовенство УПЦ запевняє - попри привласнення майна української церкви та агресивні дії, - готові спілкуватися мирно. До цього ж закликають й опонентів. Але ті навмисно провокують конфлікти та навіть не гребують наклепом - поширюють плітки, про те, що ніби то священників УПЦ утримують від переходу грішми.

"Священик є пастир божий і він дорожить церквою канонічною. Він призваний служити Богу і Христу, тому він не може за гроші продатися - і ці звинувачення, також, неправдиві. На жаль, ті заяви, які звучать в Києві, що ніхто не захвачує, - ми, якраз тут, на Вінницькій землі, бачимо все зворотнє", - зазначив архієпископ Варсонофій, єпископ УПЦ, архієпископ Вінницький і Барський.

Представники УПЦ кажуть - відстоювати погляди та майно церкви їм дедалі важче. На їхню думку, чинна влада області підтримує новостворену церкву та закриває очі на неправомірні дії активістів. А хресну ходу, на яку запрошували регіональних очільників, - останні просто проігнорували.

Однак, за словами, представників вінницької єпархії УПЦ, на їхньому боці залишається майже 9/10 від усіх громад.