Проблемний Brexit: японські компанії погрожують піти з Британії [ Редактировать ]
Драматичні перипетії британської політики докотилися до Японії. Міністр закордонних справ острівної країни застеріг обох кандидатів на посаду прем'єра Великої Британії від "Брекзиту" без угоди.
Чому такий сценарій не влаштовує Японію і як бачать вихід з Євросоюзу обидва кандидати - розкаже Ірина Іванова.
Головне - спокій на фінансових ринках. Японію непокоять фінансові перспективи своїх компаній, що працюють у Великій Британії. Таких фірм - близько тисячі, там працюють майже 160 тисяч працівників.
Японію вважають одним із найбільших інвесторів у британську економіку. Одразу після референдуму Токіо звернувся до Лондона з проханням пояснити бізнесу, як бути далі. Проте відповіді на це запитання немає досі. Ані для закордонних інвесторів, ані для простих британців.
Через подальшу невизначеність японські компанії почали потроху переносити свої офіси на материкову Європу. Ще торік штаб-квартира фірми Panasonic переїхала в Амстердам. Її приклад наслідували й інші компанії. Зараз "Брекзит" - на паузі. Тереза Мей не впоралася із завданням і пішла у відставку. Тепер країні треба визначитися, хто її замінить на посаді прем'єра - колишній очільник МЗС Борис Джонсон чи його наступник на посаді - Джеремі Гант.
"Я дуже добре знаю обох: і Бориса, і Джеремі. З обома спілкувався і казав, що Японія не хотіла би для Британії жорсткого "Брекзиту". Сподіваємося, вихід з Євросоюзу відбудеться впорядковано та спокійно", - наголошує Таро Коно, міністр закордонних справ Японії.
Обидва кандидати на посаду прем'єра зазначають, що вихід з ЄС без угоди - не найкращий варіант, але готові й до такого сценарію. Борис Джонсон, у разі перемоги, має намір будь-що залишити Євросоюз 31 жовтня. Джеремі Гант сподівається, що "День-Ікс" вдасться ще раз відтермінувати, якщо Брюссель змінить позицію і погодиться на поступки.
Серйозні наміри кандидатів щодо "Брекзиту" можна зрозуміти. Британці втомилися від цієї теми і хочуть визначеності. Але різкий крок на догоду електорату може дорого коштувати Великій Британії. За деякими оцінками, через неконтрольований "Брекзит" ВВП королівства може впасти на 8 пунктів.
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