В Германии экстренно эвакуируют более 16 тысяч человек: что произошло [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июля, в Франкфурте-на-Майне экстренно эвакуируют 16, 5 тысяч человек. Об этом сообщает "УНН".
Эвакуацию объявили из-за операции по обезвреживанию снаряда времен Второй мировой войны.
Во время строительных работ неподалеку от здания Европейского центрального банка обнаружили 500-килограммовую бомбу. Эвакуация началась в 8:00. В зоне поражения находятся полицейские участки, железнодорожный вокзал, дом для инвалидов и престарелых.
Ранее сообщалось, что в Киеве из супермаркета экстренно эвакуировали людей.
по теме
Почему нельзя спать с домашними животными: ответ врачей
Практически все домашние животные переносят ряд опасных инфекций
С крыльями и щупальцами: в Индонезии заметили необычное насекомое (видео)
В Индонезии мужчина у себя дома заметил необычное насекомое
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Популярный российский певец Юрий Шатунов во время последнего гастрольного тура пожаловался своей команде на резкую боль
Сборная США вышла в финал Золотого кубка
Сборная США обыграла команду Ямайки со счетом 3:1
Любовный гороскоп: кому благоприятствуют звезды
Любовь - чувство, свойственное каждому человеку