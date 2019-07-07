В Германии экстренно эвакуируют более 16 тысяч человек Фото: Pixabay

В воскресенье, 7 июля, в Франкфурте-на-Майне экстренно эвакуируют 16, 5 тысяч человек. Об этом сообщает "УНН".

Эвакуацию объявили из-за операции по обезвреживанию снаряда времен Второй мировой войны.

Во время строительных работ неподалеку от здания Европейского центрального банка обнаружили 500-килограммовую бомбу. Эвакуация началась в 8:00. В зоне поражения находятся полицейские участки, железнодорожный вокзал, дом для инвалидов и престарелых.

Ранее сообщалось, что в Киеве из супермаркета экстренно эвакуировали людей.