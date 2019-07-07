Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко и депутат Житомирского городского совета, кандидат в народные депутаты Украины по 62 избирательному округу Наталья Леонченко встретились с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

О проблемных вопросах Трамвайно-троллейбусного управления Наталья Леонченко знает не понаслышке - и о неудовлетворительном финансовом обеспечении, и о перевозке льготных категорий граждан, за которое предприятие если и получает компенсацию то не в полном объеме, и о покупке новых автобусов, которые работают в убыток и о е-билетах, на внедрение которых городская казна потратила немалые средства, а они до сих пор не заработали.

А также о отток кадров. Эту проблему Наталья Леонченко определяет как больную, потому что уезжают за границу в поисках лучшей доли в подавляющем большинстве квалифицированные работники, которых за неделю-две не подготовишь.

"Как депутат городского совета, уже в течение почти десяти лет детально изучаю проблемы наших коммунальных предприятий. Это и производственные вопросы, вопросы заработных плат, в том числе и Трамвайно-троллейбусного управления. Меня лично больше всего волнует отток кадров и уровень зарплат. Несмотря на все проблемы с подвижным составом, в первую очередь важна социальная составляющая. У людей должны быть достойные зарплаты, тогда они будут продолжать работать на этом предприятии", - отметила Наталья Леонченко.

Развитие Житомирского Трамвайно-троллейбусного управления зависит и от обновления подвижного состава, убежден народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко.

По его мнению, "протянуть руку помощи" имеет государство: разработав специальную программу гарантий на приобретение транспорта и урегулирования компенсации за льготный проезд, чтобы граждане имели возможность гарантированной льготы, а транспортники не ходили с протянутой рукой, по государственным кабинетам.

"Каждый льготник имеет право на бесплатные транспортные перевозки. В то же время, от этого не должно страдать предприятие, обновление его подвижного состава и заработная плата работников. К сожалению, решение этих вопросов центральное правительство полностью скинуло на местные бюджеты, которые и без этого финансово истощены. Наша позиция - сделать все необходимое, чтобы Житомирское Трамвайно-троллейбусное управление развивалось, обновлялось и могло обеспечить своих работников достойными условиями труда, а житомирян качественными транспортными услугами", - резюмировал Юрий Павленко.