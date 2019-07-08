Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив проект резолюції проти "Північного потоку-2" та турецького потоку. У документі йдеться про те, що ці газогони збільшують залежність країн Європи від єдиного джерела енергоресурсів - Росії, що негативно позначиться на стабільності в східному регіоні.

За планами, "Північний потік-2" щороку транспортуватиме близько 55 мільярдів кубометрів російського газу через Балтійське море до Німеччини. Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що новий трубопровід збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає третину газу до Євросоюзу.