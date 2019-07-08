У Парижі показали новонароджене жирафеня. Довгошиє маля має зріст 1 метр 63 сантиметри. За словами наглядачів, воно здорове та бадьоре.

Це велика радість для працівників звіринцю. Адже розмноження цих тварин у неволі - досить складна справа. Дитинча належить до рідкісного виду жирафів Кордофана, яких у природі залишилося менше ніж півтори тисячі особин.