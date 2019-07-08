Потужний землетрус сколихнув індонезійське узбережжя. Епіцентр підземних поштовхів магнітудою 6,9 розташовувався в морі за 133 кілометри від густонаселеного міста Тернате.

За попередньою інформацією, минулося без жертв та суттєвих руйнувань. Однак налякані мешканці покинули свої домівки та провели ніч на вулиці. Через загрозу цунамі також евакуювали жителів прибережних районів.