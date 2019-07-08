Елітний агробізнес. На Буковині подружжя відкрило ферму равликів. Тут не тільки проводять екскурсії, а ще й пригощають. У господарстві побували наші кореспонденти.

Розводити равликів колишня вчителька початкових класів Оксана Юськів почала два роки тому. Пригадує: так із чоловіком захопилися ідеєю розведення молюсків, що їздили на ферми, вивчали технологію. І, врешті, закупили перше так зване "маточне стадо".

"Оцей малесенький - тільки вилупився з ікри. Цим вже є десь місяць, двом. А вже дорослий, їхня мама".

Ферма складається з кількох приміщень. В цій будівлі равлики розмножуються і відкладають ікринки.

"Обидва відкладають ікру, залазять в цю землю - в горщечок. Не в будь-яку землю вони залізуть. Треба, щоб була спеціальна суміш і вологість щоб була в землі відповідна", - говорить Оксана Юськів, власниця равликової ферми.

Далі молюсків відправляють на поле. Тут вони пасуться спеціальним сортом ріпи. Саме в цій рослині містяться всі необхідні для равлика мікроелементи. Дають слимакам і спеціальний корм.

"Вони на кожному листочку сидять і їдять. Це для них вітаміни. Можна зірвати будь-який листочок. Ось такі равлики вже на даний час".

Плантацію з равликами регулярно поливають та очищують. Аби молюски не замерзли - час від часу їх відносять до парника.

"Дивіться, бачите - під такими щитами вони ціле літо ростуть ці равлики. Зручно, щоб годувати їх зверху на щитах".

Коли равлик досягає піврічного віку його можна їсти. М'ясо молюска багате на вітаміни та амінокислоти. А при регулярному споживанні равликів покращується пам'ять, знижується рівень холестерину в крові.

"В мене тиск дуже високий був - 220 верхній. Я сліп, просто сліп. Я почав їсти, їсти і досить багато. Слава Богу, зараз не п'ю таблетки", - говорить Василь Юськів, власник равликової ферми.

Готує равликів господиня за власним рецептом.

"Я сьогодні зробила з абрикосовим і смородиновим соусом - скуштуєте. А так, готую по-буковинськи: з бринзою, сметанкою, часником. Всі, хто їдять, кажуть, що дуже смачно".

Скільки на фермі равликів господарі достеменно не знають. Лише зізнаються: їхня робота важка та клопітка. Адже потребує постійних зусиль. Та попри це, свою справу подружжя Юськів планує розвивати і удосконалювати.