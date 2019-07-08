Париж заполонили отари овець - пастухи переганяють худобу просто через вулиці мегаполіса.

Що змусило їх залишити звичні пасовища - знає Ольга Жидецька.

Отара слухняно прямує за своїм пастухом асфальтованими вуличками паризького передмістя. Він веде овець до найближчого парку, який на сьогодні стане для сільських тварин пасовищем. А для людей - місцем експерименту.

Акцію "міські пастухи" у французькій столиці організували за підтримки мерії, спеціально для пошуку шляхів інтеграції елементів сільського життя до сучасних мегаполісів.

"Найцікавіший тип міста у майбутньому - зелений мегаполіс. Що зберігає парки та будь-яку зелень, а не забудовує все каменем та бетоном. Наша ідея полягає у тому - що незабаром постануть інші форми виробництва харчових продуктів. Вони наблизять паризьких виробників до простих споживачів. І на їхньому столі буде якісна їжа", - наголошує Гільйом Летер'є, президент спілки "Міські пастухи".

Інша мета - просвітницька. Показати містянам, що таке вівчарство. А пастухам спробувати себе в нових урбаністичних умовах.

"Немає різниці між сільським та міським пастухом. Це така самісінька робота. Ми стикаємося з такими самими складнощами. Ми захищаємо наших овець, піклуємося про них, контролюємо їхній раціон", - розповідає Маріанна Корніу "міська" пастушка.

Мешканці ж у захваті. Кажуть така дивовижа - нагода зблизитися з природою у гамірному місті. А ще показати дітям, що молоко та сир не ростуть на полицях супермаркетів.

"Це так мило! Діти такі ніжні у поводженні з тваринами. І це вкрай важливо", - захоплюється Наджет, мешканка Сен-Дені.

"Багато хто з нас живе у містах, де ми давно забули, звідкіля ми родом. Які поряд з нами є живі істоти, що вони нам дають, що нас пов'язує, харчі, пори року... Повернення всього цього назад до міст означає повернення і до нашої свідомості. І це чудово", - говорить Магаліє, мешканка Сен-Дені.

Паризькі погулянки "міських пастухів" триватимуть до 17 липня. За цей час вівці випасатимуть траву у 34 парках столиці та передмістя. Наприкінці акції отара пройде площею Трокадеро перед Ейфелевою вежею і зеленими берегами Сени.