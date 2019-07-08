Мальта надала прилисток мігрантам-нелегалам [ Редактировать ]
Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна. Після цього 65 врятованих у морі біля берегів Лівії нелегалів мають розподілити між країнами-членами ЄС. Такою була умова Валетти. Зокрема частину біженців погодився прийняти Берлін.
Раніше італійський уряд відмовився приймати рятувальні судна з мігрантами у своїх портах. У Римі вважають, що допомога неурядовим організаціям, які підбирають біженців, що намагаються втекти з Лівії, насправді є потуранням торгівлі людьми та сприянням нелегальній міграції.
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