Мальта дозволила зійти на берег мігрантам з німецького рятувального судна. Після цього 65 врятованих у морі біля берегів Лівії нелегалів мають розподілити між країнами-членами ЄС. Такою була умова Валетти. Зокрема частину біженців погодився прийняти Берлін.

Раніше італійський уряд відмовився приймати рятувальні судна з мігрантами у своїх портах. У Римі вважають, що допомога неурядовим організаціям, які підбирають біженців, що намагаються втекти з Лівії, насправді є потуранням торгівлі людьми та сприянням нелегальній міграції.