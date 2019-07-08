Брудні виборчі технології: лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко поспілкувався з міжнародними спостерігачами від ОБСЄ [ Редактировать ]
Поки соціологи намагаються окреслити контури майбутньої Ради, картину можуть сильно зіпсувати брудні технології. Фактів порушення виборчого закондавства - вдосталь.
Про такі явища міжнародним спостерігачам від ОБСЕ сьогодні розповіли представники "Опозиційної платформи - За життя". Серед брудних технологій - підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа.
"Говорили о нарушениях на выборах, мы ипитываем и наши кандидаты испытывают на себе и физические атаки, атаки на офисы, обсудили неравномерный и несправедливый доступ к медиаресурсам, черные атаки на наших каниддатов в соцсетях, фальшивые билборды клоны, и вся эта грязь которая ведется против представителей платформы за жизнь. естесвтенно наши конкуренты используют черные технологии вот мы об этом поговорили с миссией обсе, для того чтоб они хорошо понимали те вызовы с которыми мы сталкиваемся в електоральном процесе", - говорить Юлія Льовочкіна, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя".
"Очень грязная кампания в отношении нас ведется целенапрвленые провокации, нападения радикалов, и противодействия со стороны меров городов которые не дают практически возможности размещать наши бигборды, это мы все рассказали, рассказали о том что завершение эпохи мажоритарки это то что нужно для страны, потому что это превратилось в политическую коррупцию, когда люди сначала обнищали из-за дейтсивй предыдущей власти,а теперь у них скупают голоса, не их вина, что они продают, и эта политическая корупция это большая беда для страны, это все мы обсудили, я считаю что мы должны доносить до ОБСЕ, как органа который занимается рассмотрением подобных конфликтов, правдивую информацию", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"
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