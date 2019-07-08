І докладніше про атаку клонів. Черговий скандал довкола учасників виборів з однаковими прізвищами розгорівся в Одесі. На сто тридцять третьому виборчому окрузі у бюлетені можуть з'явитися одразу два кандидати з прізвищем Баранський. Хто із них справжній з'ясовували мої колеги.

Кандидати-клони у цій виборчій кампанії стали чи не найбільшою загрозою для охочих посісти депутатське крісло. Під ударом опинилися найрейтинговіші претенденти. Вдаючись до брудних технологій, конкуренти намагаються позбавити їх кількох процентів голосів. Так сталося і в Одесі. Де, щоб не допустити виграшу представника від "Опозиційної платформи - За життя" - Віктора Баранського за 133 округом, недоброзичливці зареєстрували трьох його однофамільців.

"К сожалению, мне были выставлены 3 двойника - однофамильца, с другими именами, но с похожими именами. Два из них - самовыдвиженцы, которые уже отказались и их регистрацию ЦВК отменила", - говорить Віктор Баранський, представник від "Опозиційної платформи - За життя" по 133 округу.

Питання ще одного клона зависло у повітрі. Тож ми вирішили розібратися у цьому детективі. Нам вдалося зв’язатися з представником цього кандидата-клона. За його словами, його клієнт вже тиждень намагається зняти свою кандидатуру з виборчої гонки, дізнавшись що його ім’я намагаються використати у брудних передвиборчих технологіях.

"Другого числа він особисто прибув до ЦВК і подав заяву про відмову болотування. Відповідно до закону ст.161 - ЦВК мала зняти його з реєстрації. Відповідно у нас є також положення закону про те, що участь у виборах є виключно добровільною. Ніхто не може бути змушений до участі у виборах. Не зважаючи на те, що другого числа співробітники ЦВК пересвідчились у його особі, перевірили його паспортні дані, при них, він навіть написав рукописну заяву про відмову болотування, вже наступного дня до ЦВК прибули треті особи. Наскільки мені відомо, це довірені особи кандидата, які організовували виборчу кампанію. І я так розумію, що вони не погоджуються з відмовою кандидата балатуватися. Однією з довірених осіб було подано друкований документ, - заява від імені мого клієнта, начебто із спростуванням його відмови. Але в дійсності мій клієнт цю заяву не вчиняв. Балатуватися він не бажає", - говорить Олег Олейнік, адвокат.

Представник від "Опозиційної платформи - За життя", Віктор Баранський вважає - навіть якщо й невдасться виключити однофамільця-клона, виборець все ж таки зробить правильний вибір.

"В любом случае, тот Баранский корого знают, наверное, все жители Киевского района и города в целом - он стоит перед вами. Он есть. Его зовут Виктор Сергеевич. Его выдвигает партия "Оппозиционная платформа - За жинь". И я уверен, что одесситы разберуться, за кого им голосовать", - говорить Віктор Баранський, представник від "Опозиційної платформи - За життя" по 133 округу.

А справу кандидата-клона, який, доречі, сам вирішив не балатуватися, протягом доби має розглянути Шостий апеляційний Адмінсуд.