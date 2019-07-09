Тікали, ховалися і знову рубали. Наші кореспонденти заскочили "на гарячому" лісників, які на Львівщині серед білого дня масово зрізають буки. Під електропилу потрапили здорові насадження, які перебувають під захистом закону. Чому дізнавалася Христина Гашенко.

Роздільське лісництво. Півтора кілометра від Миколаєва райцентру на Львівщині. Дорогою до лісу наша знімальна група натрапила на лісовоз.

"Маєте документи? - Так. - Покажіть будь ласка".

У лісорубному квитку зазначено 38 кубічних метрів деревини. Вказані як дрова. Утім насправді все інакше, показує Віталій Майборода, активіст, засновник Лісівничої академії наук України.

"Ось це бук хорошої якості, тому що у нього немає несправжнього ядра тобто чорного посередині серцевини не є. Прекрасний екземпляр ось це. ніде на них бірки немає. Бірка ось стоїть дійсно на тих патиках якими можна вважати дрова".

Доїжджаємо до верхнього складу лісників. Тут частково завантажений лісовоз, спиляні дерева. Пояснити, чому вирубують здорові буки майстер лісу відмовляється.

"Без коментарів."

У лісі на здорових деревах позначки.

"От огляніться довкола який самий накращий бук - ось він. Самий найкращий це дерево абсолютно здорове ділове дерево", - говорить Віталій Майборода, активіст.

Тим часом спецтехніка вивозить із лісу зрубані дерева. Майстер намагається попередити водія, тут по відео показати як майстер біжить до водія і щось йому говорить. Місцеві жителі розповідають: у лісі багато сухостоїв і повалених негодою дерев - проте їх лісники чомусь не чіпають.

"Вони ріжуть великі класні суперові буки які могли б бути пралісом навколо міста Миколаєва", - говорить Микола Гнатів, житель Львівської області.

Частина дерев, які позначенні під зруб, ростуть на території Миколаївської міськради. Голова каже, дозволу вирубувати буки вони не давали.

"Суд, а куди, ніби каже державі треба рубати ліс і щось з тим робити і за ним треба господарювати, а в той де час є якісь незрозумілі речі 30 метрів. Туда 30. Ну хто скільки хоче так і господарює. Звичайно що нас це не влаштовує", - говорить Андрій Щебель, міський голова Миколаєва.

Буки все-таки зрубають. Роботи вже погодили з Мінекології, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. І пояснюють - у такий спосіб вони ліс лікують.

"В рубку беруться відстаючі дерева, дерева які заважають росту цільовим деревам. Є такі цільові дерева дерева майбутнього кращого, які ми повинні вирощувати", - говорить Ярослав Целень, перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового господарства.

Спиляні буки, запевняють лісники, продадуть на аукціоні. Окремо дрова та ділову деревину. Та коли відбуватимуться торги - не кажуть.