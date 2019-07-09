П'ять двосторонніх угод підписали Україна та Європейський Союз під час саміту у Києві. напередодні до столиці прибули очільники Євроради та Єврокомісії. Серед іншого говорили і про другий транш від ЄС. Євросоюз готовий виділити півмільярда євро, утім Україна для цього має виконати певні умови. Докладніше - в сюжеті.

Це вже 21 саміт "Україна-ЄС". Зустріч знакова, як для європейських лідерів, так і для українського. Для Володимира Зеленського - це перший міжнародний саміт, у статусі президента. Для голови Ради ЄС Дональда Туска і президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера це останній офіційний візит до України. Коротке рукостискання і далі переговори за зачиненими дверима. Вони тривають майже 3 години. І завершуються спільною декларацією.

"Наше партнерство побудоване на Угоді про асоціацію. Це основа політичної стабільності. Я хочу підкреслити ще раз - ЄС підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму. Тому санкції будуть лишатися доки не будуть виконані Мінські домовленості. Рада ЄС закликає звільнити моряків і забезпечити вільний прохід Азовським морем", - говорить Дональд Туск, президент Європейської Ради.

"Я особисто запрошую на Донбас, побачити скільки лиха нам принесла ця війна, і цю війну ми дійсно хочемо зупинити і хочемо повернути мир в Україну, але це можливо зробити єдиною зброєю, це є дипломатія, я радий був почути від наших європейських друзів, їхня позиція стосовно Росії залишається чіткою та незмінною, секторальні та кримські санкції будуть проджовженні на 12 та 6 місяців, відповідно". - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Важливий момент - ЄС готовий грати ключову роль у відновленні Донбасу. Європейські лідери та президент підписали угоду про фінансування програми "Підтримка ЄС для Сходу України". І ще чотири важливі угоди - про боротьбу з корупцією, підтримку громадянського суспільства і програму технічної співпраці. Крім того, ЄС готовий надати Києву півмільярда євро допомоги, але після виконання необхідних умов. Зокрема, ухвалення закону щодо протидії відмиванню грошей, реформування митної та податкової адміністрацій.

"Наше партнерство - це обопільна солідарність та дружба. Сьогодні ми підписали нові угоди - які включають розбудову інфраструктури в районі азовського моря, підтримку малого і середнього бізнесу в цьому ж регіоні", - говорить Жан-Клод Юнкер.

Крім того, лідери ЄС нагадали про необхідність повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Також президента просять забезпечити ефективну роботу антикорупційних органів.

Не обійшлося й без скандалу. На саміт не пустили віце-прем'єра з європейської інтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе. Її не подали до переліку учасників зустрічі попри те, що саме вона відповідає за цей напрямок.

І якщо європейські політики звірили годинники, підвели підсумки виконання Угоди про асоціацію, то на Офіс президента чекає довга і кропітка робота: з подолання корупції, з подальшої імплементації Мінських угод та їхнього впровадження.