Нотр-Дам отримав перший транш на ремонт [ Редактировать ]
На відновлення Нотр-Дама церковники одержали 38 мільйонів євро - це десята частина із зібраних через спеціальні фонди грошей. Кошти на роботи виділяють траншами - це передбачає спеціальний механізм, що вберігає від надмірних і швидких витрат великих сум.
А також має гарантувати їхнє використання за призначенням. Нині ремонтні роботи тривають всередині собору Паризької богоматері. Загальна сума пожертвувань, обіцяних з боку меценатів для відновлення паризької візитівки сягає близько 850 мільйонів євро.
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