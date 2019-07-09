На відновлення Нотр-Дама церковники одержали 38 мільйонів євро - це десята частина із зібраних через спеціальні фонди грошей. Кошти на роботи виділяють траншами - це передбачає спеціальний механізм, що вберігає від надмірних і швидких витрат великих сум.

А також має гарантувати їхнє використання за призначенням. Нині ремонтні роботи тривають всередині собору Паризької богоматері. Загальна сума пожертвувань, обіцяних з боку меценатів для відновлення паризької візитівки сягає близько 850 мільйонів євро.