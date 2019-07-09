Цены на газ: Апелляционный суд вынес решение [ Редактировать ]
Шестой апелляционный административный суд не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабинету министров и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Таким образом, суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.
"Таким образом, цена на газ, которая действовала 2,5 года согласно постановлению КМУ №315, признана незаконной. Как отмечает юридическое сообщество, правовые последствия будут очень мощными: теплокоммунэнерго могут требовать перерасчета, а потребители получили основания для перерасчета за газ и тепло", - говорится в сообщении.
Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Министерства экономического развития и торговли, Кабинета министров, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, "Нафтогаза" и Щербань Тамары Николаевны.
Основным аргументом противоправности указанного постановления для суда стала необоснованность и незаконность тарифов на газ. Кроме того, суд в своем решении установил нарушение процедуры принятия указанного постановления.
Напомним, 5 июня на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения.
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