Кияни почали отримувати перші штрафи за порушення правил паркування. Кілька місяців інспектори з паркування працювали в пілотному режимі і лише виписували попередження. Тепер - почали карати. Як все відбувається - бачила Магда Кривовяз.

Перший рейд інспектори проводять поблизу одного з торговельних центрів столиці. Тут і знак - стоянка заборонена, і зупинки громадського транспорту. Неподалік офіційний паркінг, але десятки водіїв на це не зважають - і щодня паркуються хто як хоче.

"А чи знаєте ви що тут неможна паркуватися? - Да, я буду виїжджати ви бачите що я просто припаркувалася і зараз буду виїжджати".

"Про паркінг я не знала, припаркувалась, бо нам треба було робити дитині паспорт у неї хвора нога тому щоб не дуже далеко йти. Я не бачила жодної вивіски і бачила, що тут стоять ці машини".

"Люди хочуть під'їхати прямо туди куди їм потрібно і при цьому не сплачувати штраф. Якби була можливість вони б заїхали прямо у ТЦ", - запевняє Олександр Крицький, головний інспектор з паркування.

Таке недоладне паркування заважає насамперед водіям громадського транспорту. Адже під'їхати до зупинки - неможливо.

"К бордюру подъехать не могу, а пассажиры инвалиды есть, пенсионеры как? Проблема", - говорить Вадим водій тролейбуса.

"Плювати на все хотіли, вони вважають що вони хазяї життя всього міста і вони всіх мали на увазі буває тут в 2-3 ряди стають машини і не можуть взагалі тролейбус під'їхати ні транспорт нормально", - говорить Олексій Дмитрович, киянин.

Максимальний розмір штрафу за порушення правил паркування - 510 гривень.

"Ми попереджали, ми просили, ми проводили роз'яснювальні роботи з водіями ми починаємо виносити штрафні санкції", - говорить Алина Ярош, начальник відділу інспекції з паркування.

"Буквально за півгодини нам вдалося почисти майданчик для зупинки транспортних засобів маршрутних".

Перед тим як виписати постанову службовці фіксують порушення на камеру. Більшість водіїв реагують на штрафи з розумінням.

"Я дуже поспішала буквально на 15 хвилин і мені вже виписали чек більше не буду так паркуватися".

Хоча дехто намагається і втекти.

"Наїхала людина мені на ногу. Вона поїхала я не зміг виписати їй постанову і ще й здійснила наїзд на пішохода", - говорить Олександр Крицький головний інспектор з паркування.

Інспектори застерігають - штрафуватимуть усіх без винятків. Проте є гарна новина і для порушників, якщо штраф заплатити протягом 10 днів можна отримати знижку 50 відсотків.