ДМК оказался под угрозой остановки [ Редактировать ]
Днепровский меткомбинат, который входит в состав группы ИСД, оказался под угрозой остановки. Оборотные средства предприятия были выведены в офшор, а Хозсуд Днепропетровской области инициировал банкротство комбината. Об этом говорится в статье "На грани: почему ДМК может остановиться" бизнес-портала uaprom.info.
"Первой ласточкой" стал иск к комбинату бизнесмена Рафика Дау (и по совместительству родственника О. Мкртчана). Как оказалось, Днепровский меткомбинат по указанию гендиректора ИСД получил средства от Р. Дау на производство продукции, которые в итоге были выведены на кипрский офшор, тем самым оставив завод без оборотных средств", - говорится в статье.
Позже стало известно о старте 31 мая процеуры банкротства ДМК, инициированной Хозяйственным судом Днепропетровской области. Формальным поводом к таким действиям стал иск малоизвестной ООО "Технобудмонтаж Групп", которой предприятие задолжало всего 2,5 млн. грн.
"Это привело к тому, что комбинат не может полноценно распоряжаться своими средствами на счетах, в том числе финансировать социальную сферу, поскольку должен направлять все деньги на погашение текущих обязательств перед кредиторами", - констатируется в материале. Одним из факторов, повлиявших на ДМК, стал конфликт акционеров ИСД, которые оспаривают в судах условия продажи акций. Этот факт парализовал принятие решений в ИСД, в результате чего корпорация лишилась руководства: срок действия доверенности исполнительного директора Максима Завгороднего на право занимать эту должность истек. Естественно, под удар попали активы ИСД, прежде всего, ДМК, кредиторская задолженность которого превысила 80 млрд. грн.
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