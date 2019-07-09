Предприниматели должны иметь возможности для развития, а не искать лазейки, чтобы выжить. Об этом основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Александрию Кировоградской области во вторник, 9 июля.

В ходе поездки Юрий Бойко и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин посетили центральный рынок и предприятие "Екатеринославские мебельные мастерские".

На фабрике парламентарии осмотрели цеха и ознакомились с процессом изготовления продукции, которая востребована не только в Украине, но и за границей. Юрий Бойко подчеркнул важность поддержки отечественного производителя.

"Реальный сектор экономики должен чувствовать поддержку государства. Это и снижение налогов, и снижение стоимости энергоносителей, и прекращение произвола правоохранительных органов. То есть всё то, что в цивилизованном мире считается обыденностью, нужно внедрять у нас", - сказал оппозиционный политик.

Иначе, отметил Юрий Бойко, в Украине скоро не останется ни предпринимателей, ни людей, которые хотят и умеют работать. "Ведь что происходит сегодня? Предпринимателей задавили налогами, программы по поддержке малого и среднего бизнеса не работают, ПТУ закрыли, все сложнее найти специалистов рабочих профессий, инвестиции не идут, режим обоюдных санкций привел к удорожанию сырья и резкому сокращению рынков сбыта", - пояснил Юрий Бойко.

Чтобы изменить эту ситуацию, добиться мира, улучшить жизнь людей, возродить экономику "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент. "Только прекратив конфликт, мы сможем направить деньги на повышение зарплат и пенсий, на поддержку развития отечественной экономики. Тогда мы прекратим жить в долг. Это очевидный факт. И мы в состоянии этого добиться", - подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".