Олег Ляшко закликав підтримати українських фермерів [ Редактировать ]
Ринок землі - одне з ключових питань, яке було розглянуте на саміті "Україна - ЄС". Про це заявив Олег Ляшко. За його словами, замість продажу землі іноземцям, треба забезпечити всебічну підтримку українських фермерів та відновлення тваринництва на селі.
"Наша альтернатива - процвітаюче українське село, зміна державної політики, підтримка відновлення тваринництва, агропереробки. Україна за останні три роки наростила вивезення зернових із України, селяни стали богатші? Ні! Тому що треба відновлювати агропереробку в селі, щоб селяни заробляли, а не трейдери і транснаціональні корпорації", - наголосив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".
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