Негода в Іспанії: водій загинув у власному авто [ Редактировать ]
Масштабні повені і у північних регіонах Іспанії. Лихо спричинили зливи, які не припиняються уже кілька днів. Негода вже забрала життя однієї людини, - чоловік загинув у власній автівці, коли ту понесло потоками води.
Зараз у зоні стихійного лиха перебої із транспортним сполученням. Залиті автошляхи, тисячі домогосподарств - знеструмлені. Сильний вітер та дощі пошкодили лінії електропередач.
За прогнозами метеорологів, така погода протримається у регіоні ще 2 доби.
по теме
Масштабна злива затопила Вашингтон
Водії щоб урятуватися від паводку, були змушені видиратися на дахи своїх aвтoмoбілів
Китай потерпає від потужних повеней: влада оголосила евакуацію
Повінь пошкодила комунікації та автошляхи, деякі населені пункти опинилися відрізаними від світу
Рекордна спека: у Франції вводять обмеження на воду
У південних і центральних регіонах Франції відключили душові на пляжах і міські фонтани, заборонили наповнювати басейни, а також мити автомобілі й дороги
Україною прокотився потужний буревій: постраждали люди
На Закарпатті у Іршавському районі травмовано двоє людей - буревій позривав дахи з будинків, шкіл та дитсадків
Буревій накоїв лиха на Закарпатті (відео)
Шквальний вітер позривав дахи та повалив дерева, гнув та зносив металочерепицю, паркани, подекуди обвалив і стіни будинків