Зливи вирують у регіоні вже кілька днів

Масштабні повені і у північних регіонах Іспанії. Лихо спричинили зливи, які не припиняються уже кілька днів. Негода вже забрала життя однієї людини, - чоловік загинув у власній автівці, коли ту понесло потоками води.

Зараз у зоні стихійного лиха перебої із транспортним сполученням. Залиті автошляхи, тисячі домогосподарств - знеструмлені. Сильний вітер та дощі пошкодили лінії електропередач.

За прогнозами метеорологів, така погода протримається у регіоні ще 2 доби.