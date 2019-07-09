Як виглядатиме Рада наступного скликання - досліджують соціологи. Головні фаворити та аутсайдери парламентських перегонів уже визначені.

Сьогодні статистична група "Сітаргет" опублікувала свіжі дані. Хто має шанс пройти до парламенту - подивимося.

Якби вибори відбулися найближчої неділі, то лідером парламентських перегонів стала б партія "Слуга народу". Її підтримує 42 з половиною відсотки українців (42, 5);

Друге місце за рівнем довіри займає "Опозиційна платформа - За життя". У цієї політсилі - 14,5 відсотків;

Далі - "Європейська солідарність". За цю партію готові проголосувати понад 8 процентів громадян.(8, 2) ;

Партію Святослава Вакарчука "Голос" підтримує 7,5 відсотків респондентів;

Замикає п'ятірку лідерів "Батьківщина" Юлії Тимошенко. У неї більше як 7 відсотків голосів виборців. (7, 2)

"Насамперед, чому "Опозиційна платформа - За життя" збільшується і має сталий рейтинг - тому що виборці за них голосують, як за своїх. Ттоді як "Слуга народу" - більша складова голосувань соціально-психологічна природа, тобто, - імаційна складова", - зазначив Олексій Боровський, соціолог.

В опитувані брали участь 2009 респондентів. Дослідження охоплює всю Україну, його проводили з 1 по 7 липня.