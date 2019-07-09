В Україні тривають рейдерські атаки на бізнес. Причому роблять це не тільки традиційними методами. Приміром, махлюють у базах реєстрів - звільняють директорів, чи навіть продають майно без відома законного власника.

Усі подробиці - в матеріалі.

Володієте бізнесом? Тоді готуйтесь ним... поділитися. Причому, без вашого відома.

"У грудні місяці прийшов цей директор оформлювати довіреності у нотаріуса і нотаріус йому повідомив, що він вже там в своєму підприємстві ані засновник, ані директор", - розповідає Андрій Скринник, адвокат ТОВ "Корора".

Блокування підприємств та захоплення територій уже в минулому - тепер відібрати бізнес можуть віддалено. Потрібен лише доступ до реєстрів.

"Він вставляє флешку змінює якийсь реєстр з одного на другого. Вставляє іншу флешку - змінює цей же реєстр з другого на третє. А для того, щоб законному власнику відкотити все назад, потрібно звертатися до суду. Це займає місяці, як мінімум. А весь цей час підприємство може бути розпродане, що завгодно зникне, знищене", - зазначає Андрій Скринник, адвокат ТОВ "Корора".

А іноді й перереєстроване на інших власників. По декілька разів. Приміром, в компанії "Корора" директор змінювався двічі. Відомості до реєстру вносило комунальне підприємство "Реєстратор". Яке існує лише на паперах.

"Виявилося, що комунального підприємства як такого "реєстратор" не існує. За адресою його реєстрації Крупської, 10 - знаходиться житловий будинок, в якому ніяких КПешок немає", - розповідає Андрій Скринник, адвокат ТОВ "Корора".

Їдемо на місце реєстрації Комунального підприємства. Про нього тут навіть не чули.

"Насправді, тут такої контори немає. Але люди приходять і запитують за реєстраторів якихось, нотаріусів якихось, які перереєстровують їхні права.

- А права на що?

- Ну люди, зі слів людей, на квартири, на корпоративні права запитували.

- Часто заходять?

- Ну, мабуть чоловік з 7 уже було точно з цим питанням".

Телефонуємо за номером, вказаним у базі єдиного реєстру. Безуспішно:

"Цей номер не є дійсний. Будь ласка, перевірте його ще раз та пере телефонуйте".

Махінаціями псевдо-реєстраторів зацікавилися й правоохоронці. Вже порушили кримінальну справу. Однак знайти винних поки не знайшли. Але й на цьому кадрові зміни в компанії "Корора" не закінчилися.

Одразу після порушення кримінальної справи, компанію перереєструвало вже інше комунальне підприємство.

"Реєстратор сам Прошкін Олександр Васильович виявися дуже відомим реєстратором. В грудні місяці він полишив територію України, але його ключ функціону,є до сьогоднішнього дня він не заблокований", - зазначив Андрій Скринник, адвокат ТОВ "Корора".

За офіційною інформацією, офіс Комунального підприємства "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу" розташовується тут... в гаражах промзони столиці. Телефон компанії теж відключений, а її директор - фігурант кримінальної справи за статтею рейдерство.

Однак, головне питання - чому такі компанії існують, і хто контролює їх діяльність?

"Це така велика корупційна система, яка створена в Міністерстві юстиції. Тому що всі ці комунальні підприємства, не існуючі в реальності, але ті, яким були видані ключі Міністерством юстиції - всі ці реєстратори мали бути акредитовані з боку Міністерства юстиції, тобто вони мали проходити якесь навчання, вони мали бути якимось чином перевірені", - підкреслив Андрій Скринник, адвокат ТОВ "Корора".

Однак чи перевіряли їх діяльність - поки незрозуміло. Наша редакція надіслала запит до Мін'юсту з проханням прокоментувати, чи інспектували ці комунальні підприємства і чи надходили до відомства скарги з приводу їх діяльності.