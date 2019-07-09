На Харківщині за підтримки голови ОДА будують сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс для дітей [ Редактировать ]
Чотирьом тисячам дітей, які живуть у селищі Краснокутськ на Харківщині, немає де займатися спортом. Та до кінця року ситуація може змінитися. Як саме - розкажуть наші кореспонденти.
Ось так, під відкритим небом, краснокутські діти відточують прийоми карате.
Діти демонструють медалі. Хотіли б займатися більше, та ніде. Місця у старій ДЮСШ не вистачає, ще один зал спортсмени ділять із танцюристами.
"Школа існує вже більше 20 років, і тому, самі розумієте, сучасних умов в неї немає. Також у нас невеличка зала в центрі дитячої та юнацької школи, і є кімната яка призначена для занять хореографією. І цю кімнату ми також за графіком використовуємо для наших каратистів", - розповідає Олена Губарєва, заступник голови Краснокутської райдержадміністрації.
Тож вирішили - потрібен новий фізкультурно-оздоровчий комплекс. Гроші на нього, частинами, дають районний, обласний та державний бюджети.
Мати двох доньок, Валентина Колонтаєвська з осені спостерігає, як через дорогу від дитсадочка росте нова будівля. Її старша Мілана вже обрала собі секції:
"Я би хотіла ходити на гімнастику і на баскетбол. Бабуля мене тільки навчила отак, треба отак у баскетболі", - говорить Мілана Колонтаєвська, мати.
Будівельники вже звели каркас майбутнього комплексу. Зараз його утеплюють, працюють над фасадом. Проектувальники запевняють: для дітей буде все - душові, роздягальні, майданчики для тренувань.
"Здесь игровая площадка тоже, здесь волейбол, баскетбол, мини-футбол и, по-моему, теннисный корт. Это наносится унифицированная разметка. На втором этаже сделается зал порядка 250 кв.м, в котором можно расположить все что угодно. Т.е. от ринга, татами, бальные танцы", - показує Олександр Божко, директор компанії "Будінженердевелопмент".
І це не єдиний фізкультурно-оздоровчий комплекс, який зводять нині на Харківщині.
"Великі спортивні досягнення розпочинаються із занять спортом. Для того ми робимо все можливе, щоб спортивне виховання і фізична культура була ближче до людей. З 2015 року було вже побудовано 5 фізкультурних комплексів по районах Харківської області, зараз в активній фазі ще 2 таких фізкультурних комплекси. Це забезпечить можливістю весь рік поспіль займатися будь-якими видами спорту", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Новий комплекс стане для дітей новорічним подарунком, - планують в районі. Його мають відкрити в грудні. До того ж, тисяча маленьких жителів Краснокутська зможуть відвідувати секції безкоштовно.
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