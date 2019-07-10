В Італії закрили найбільший центр прийому мігрантів [ Редактировать ]
Найбільший у Європі центр прийому мігрантів - закрили в Італії. Він був розташований у муніципалітеті Мінео на Сицилії. Останніх мешканців притулку вивезли до іншого центру ще минулого тижня. У пік міграційної кризи в Мінео перебували понад 4 тисячі людей, останнім часом залишалося трохи більше двох тисяч. На закриття приїхав міністр внутрішніх справ країни - Маттео Сальвіні - прихильник суворої міграційної політики.
"Я обіцяв це зробити і мешканцям Сицилії, і всім італійцям. Цей центр перетворився на джерело заробітку для декого, - тут крутилися мільйони євро. Це був притулок для наркоторговців, нігерійської мафії, крадіїв і вбивць. Коли я став міністром і пообіцяв покласти цьому неподобству край, мене вважали божевільним. Але ми поступово зменшували кількість тутешніх мешканців, і ось зараз їх немає", - говорить Маттео Сальвіні, міністр внутрішніх справ Італії.
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