США та Китай відновили перемовини щодо торгівлі. Про це повідомив економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу. Про що саме домовилися на цьому етапі, посадовець не поточнив, але зазначив, що розмова була конструктивною. Нагадаю, переговори щодо торговельної угоди між країнами припинили у травні.

Коли США звинуватили Китай у невиконанні узятих на себе зобов'язань. Тоді ж Трамп пригрозив Пекіну черговИм підвищенням мит на китайські товари.