Міжнародне угруповання тютюнових контрабандистів викрила СБУ спільно з митниками Великої Британії та спецслужбами Польщі. До нього входили понад 10 громадян України, Польщі та Білорусі. Ділки організували підпільний тютюновий цех під Києвом. Щоб видати свій "продукт" за цигарки відомих брендів, друкували етикетки на поліграфічній фірмі в Одеській області. Контрабанду збували до країн Євросоюзу. Під час обшуків вилучили понад три мільйони цигарок і три тонни тютюну - загалом на понад 120 мільйонів гривень. За даними СБУ, це - найбільша тютюнова оборудка за часів незалежності України.

"Дивіться, тут навіть здоровий глузд каже про, що неможливо було перемістити такі партії цигарок контрафактних без участі посадовців цих органів. Ящо нам вдасться встановити хто саме з посадовців були причетні до цієї діяльності, то звісно, ці особи будуть притягені до відповідальності", - говорить Іван Баканов, т.в.о.голови Служби безпеки України.