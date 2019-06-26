Кабмин одобрил решение Зеленского по губернаторам [ Редактировать ]
Представитель президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус сделал заявление по поводу назначения новых губернаторов областей. Он рассказал, что Кабмин согласовал назначение на должность председателей восьми областных государственных администраций. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Известно, что соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Все восемь представлений было поддержано", - сказал Герус.
Он отметил, что решения были единогласны, поскольку некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.
Напомним, в среду, 26 июня, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций. Их внесли в Администрации президента Владимира Зеленского.
В частности, по данным Розенко:
- главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко,
- Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко,
- Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна,
- Луганской ОГА - Виталия Комарницкого,
- Львовской ОГА - Маркияна Мальского,
- Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова,
- Херсонской ОГА – Юрия Гусева,
- Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.
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