Представитель президента в Кабинете Министров Украины Андрей Герус сделал заявление по поводу назначения новых губернаторов областей. Он рассказал, что Кабмин согласовал назначение на должность председателей восьми областных государственных администраций. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Известно, что соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Все восемь представлений было поддержано", - сказал Герус.

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Он отметил, что решения были единогласны, поскольку некоторые члены Кабмина голосовали против всех кандидатур.

Напомним, в среду, 26 июня, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций. Их внесли в Администрации президента Владимира Зеленского.

В частности, по данным Розенко:

главой Донецкой ОГА предлагается назначить Павла Кириленко,

Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко,

Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна,

Луганской ОГА - Виталия Комарницкого,

Львовской ОГА - Маркияна Мальского,

Одесской ОГА - Андрея Андрейчикова,

Херсонской ОГА – Юрия Гусева,

Черкасской ОГА - Игоря Шевченко.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский подписал 15 указов на увольнение губернаторов. Позже президент назначил временных губернаторов.